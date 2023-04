'Kabinet moet veel beter verhaal vertellen over energietransitie'

Het kabinet moet meer leiderschap tonen als het gaat om klimaatbeleid. Op dit moment ontbreekt een samenhangend verhaal over nut en noodzaak van verduurzaming én over ons klimaatneutrale leven in de toekomst, zegt het Nationaal Klimaat Platform. "De wereld gaat gewoon veranderen. Men heeft behoefte aan een visie, een vergezicht." Het zijn woorden van Kees Vendrik, de nieuwe voorzitter van het klimaatplatform. Vandaag presenteert hij zijn eerste advies aan het kabinet, en die licht hij toe bij Nieuwsuur. Volgens Vendrik gaat het leven van veel Nederlanders flink veranderen, of ze nou willen of niet. Mensen zullen in de toekomst anders (of minder) reizen, duurzamer eten en anders wonen. Hoe gaat zal die transitie er dan exact uitzien? "Dat verhaal moet toch echt van het kabinet komen."

Het hele systeem van energie en hoe wij elektriciteit opwekken komt uit de vorige eeuw. Kees Vendrik

Het voormalig GroenLinks-Kamerlid sprak de afgelopen maanden met ongeveer honderd organisaties, instellingen en burgers over het klimaat. Zijn conclusie is dat nog altijd te weinig mensen overtuigd zijn van drastische en levensveranderende maatregelen. Bovendien, vindt Vendrik, moeten bedrijven meer ruimte krijgen om te experimenteren met wet- en regelgeving. Want op dit moment lopen ze vast in "procedures en spelregels die uit de oude tijd komen. Dat is ook niet zo gek, want het hele systeem van energie en hoe wij elektriciteit opwekken komt uit de vorige eeuw".

De regering wil dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 tot 60 procent is verminderd ten opzichte van 1990. Het kostte dertig jaar om de uitstoot met 25 procent te verminderen, dus is nog minder dan tien jaar over om de overige 30 procent reductie te bereiken. Met het huidige beleid worden de doelstellingen niet gehaald, concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs. Het Nationaal Klimaat Platform ziet erop toe dat Nederland zich houdt aan het Klimaatakkoord en brengt vier keer per jaar advies uit aan het kabinet.

Kees Vendrik pleit ook voor een rechtvaardiger klimaatbeleid. Op dit moment gaan de meeste subsidies naar midden- en hoge inkomensgroepen, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van huizen. Kwetsbare groepen dreigen buiten de boot te vallen. De lusten en lasten van het klimaatbeleid moeten beter worden verdeeld, vindt het Nationaal Klimaat Platform. René Geerts maakte een duurzame ondergrondse warmteopslag bij een sauna in Soesterberg. Dat ging niet zonder slag of stoot:

René Geerts maakte een ondergrondse warmteopslag bij een sauna in Soesterberg. Dat kostte hem naar eigen zeggen heel veel tijd en moeite. - NOS