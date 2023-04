Turners grijpen WK-teamticket, finaleplaatsen De Munck en Schmidt

De Nederlandse turners hebben zich bij de Europese kampioenschappen in Antalya verzekerd van een teamticket voor de WK van later dit jaar en daarmee de eerste stap gezet richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De ploeg van bondscoach Dirk van Meldert eindigde dinsdagavond met een puntentotaal van 240,595 op de twaalfde plaats.

Naast het veroverde WK-teamticket slaagden Loran de Munck en Casimir Schmidt erin om individuele finaleplaatsen (op de Europese kampioenchappen) te behalen.

Het was erop of eronder voor de Nederlandse turners: een plek bij de eerste dertien was vereist om kwalificatie voor de WK af te dwingen. Bij die wereldtitelstrijd in september in Antwerpen worden de olympische startbewijzen verdeeld.