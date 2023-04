Waterpolosters beginnen toernooi om wereldbeker met zege op Australië

De Nederlandse waterpolosters zijn goed begonnen aan het toernooi om de wereldbeker, voorheen de World League. Oranje won in Rotterdam het eerste duel met 11-7 van Australië.

De thuisploeg, onder leiding van bondscoach Evangelos Doudesis, kwam in het eerste kwartier op achterstand, maar zette dat met een sterk tweede kwart recht en ging met een 5-4 voorsprong de rust in.

In het laatste kwartier liep Nederland verder uit met nog vier treffers. Brigitte Sleeking scoorde driemaal.

Finales in Verenigde Staten

De sterkste acht waterpololanden ter wereld bij de vrouwen strijden in Rotterdam, verdeeld over twee poules, voor deelname aan de superfinale van de wereldbeker. Oranje neemt het de komende dagen ook op tegen Griekenland (woensdag) en Hongarije (donderdag).

De andere poule bestaat uit Spanje, de Verenigde Staten, Italië en China. Volgende week komen de acht teams nogmaals in actie in Athene. De beste twee landen van de poules plaatsen zich rechtstreeks voor het finaletoernooi, dat in juni wordt gehouden in Long Beach in de Verenigde Staten.