Weer massaprotest tegen Loekasjenko, honderden betogers opgepakt

Voor het zevende weekend op rij zijn Wit-Russen in groten getale de straat opgegaan om vreedzaam te demonstreren tegen president Loekasjenko. Ze beschuldigen hem van grootschalige fraude bij de presidentsverkiezingen van begin augustus en eisen zijn aftreden.

De oppositie had het volk opgeroepen om vandaag symbolisch "de ware president" Svetlana Tichanovskaja te inaugureren. Zij was de belangrijkste tegenkandidaat van Loekasjenko en vluchtte kort na de verkiezingen naar buurland Litouwen.

Het grootste protest is in Minsk. De autoriteiten hadden metrostations in het centrum net als eerdere zondagen afgesloten en ook het mobiele internetverkeer beperkt. Toch wisten tienduizenden hoofdstedelingen de demonstratie te bereiken. In totaal zouden zo'n 100.000 mensen op de been zijn.

Activisten zeggen dat verspreid over het land tot nu toe zeker 200 demonstranten zijn opgepakt.