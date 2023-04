Voorjaarsmisère Soudal-QuickStep gaat verder: Alaphilippe mist Amstel Gold Race

Julian Alaphilippe moet passen voor de Amstel Gold Race aanstaande zondag. De tweevoudig wereldkampioen kwam in de Ronde van Vlaanderen ten val en is nog niet hersteld van de knieblessure, die hij daarbij opliep. Ook voor de Brabantse Pijl van woensdag moet hij verstek laten gaan. Of de 30-jarige Fransman volgende week wel aan het vertrek zal staan van Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, twee van zijn favoriete wedstrijden, is niet bekend.

Julian Alaphilippe is gevallen in de Ronde van Vlaanderen - AFP

Sinds Alaphilippe in 2014 overkwam uit de opleidingsploeg is hij een van de uithangborden van de succesformaties van Patrick Lefevere. Veertig overwinningen behaalde hij voor de Belgische ploeg, waaronder zes Touretappes, Waalse Pijl (2x), Strade Bianche en de monumenten Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik. Zijn laatste grote overwinning dateert echter alweer van 2021 toen hij het WK in Leuven naar zijn hand zette. Sindsdien deelt hij in de malaise van de in het verleden zo dominante voorjaarskern, al had de Fransman het geluk ook zelden aan zijn zijde. Zo kwam hij vorig jaar hard ten val in Strade Bianche en was hij het grootste slachtoffer van een massale valpartij in Luik-Bastenaken-Luik, waarbij hij een klaplong, een breuk in zijn schouderblad en meerdere gebroken ribben opliep.

Dit jaar won Alaphilippe in februari in eigen land de Faun-Ardèche Classic, maar in de grote klassiekers kwam hij er niet echt aan te pas. Zijn beste resultaat was de elfde plaats in Milaan-Sanremo. Veel compassie met zijn poulain toonde ploegbaas Lefevere niet. Zo schreef hij in zijn column in Het Nieuwsblad in het verleden al eens aan spijt te hebben van de lucratieve contractverlenging (tot einde 2024) van zijn Franse goudhaantje. Het salaris van Alaphilippe zou Lefevere goed kunnen gebruiken nu hij zijn ploeg wil omvormen van voorjaarsspecialisten naar een ploeg die Remco Evenepoel kan bijstaan in de grote ronden.

Patrick Lefevere bij een persbijeenkomst voor de Ronde van Vlaanderen. - AFP

Vorig jaar maakte Evenepoel het mislukte voorjaar trouwens nog een beetje goed met de zege in Luik-Bastenaken-Luik. Die druk ligt nu ook op het Vlaamse wonderkind, want tot nu toe is Soudal-Quickstep er amper aan te pas gekomen.