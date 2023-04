Treinstellen worden na ongeluk in Voorschoten uit weiland weggetakeld

Een van de twee rijtuigen van de trein die vorige week na een ongeluk bij Voorschoten in een weiland terechtkwam, is van zijn plek getakeld. Ook het andere rijtuig wordt nu uit het weiland getakeld.

Ruim een week geleden botste een goederentrein van DB Cargo midden in de nacht op een kraanvoertuig van BAM. Delen van de kraan kwamen op het spoor terecht, waarna een intercity van de NS met vijftig inzittenden erop botste en ontspoorde. De 65-jarige bestuurder van de kraan kwam om het leven, dertig mensen in de trein raakten gewond.

Twee rijtuigen die door het ongeluk in het weiland belandden, worden met behulp van twee mobiele kranen op trailers gezet. Daarna worden ze via een speciaal aangelegde weg naar een bedrijf in de buurt gereden. Vanaf daar worden ze vervoerd naar een loods in Amersfoort. "Daar bekijkt NS wat ze met de beschadigde treinstellen gaan doen", zegt een woordvoerder van ProRail.

De bergingswerkzaamheden ondervinden hinder van de harde wind. "Vanwege de wind lukt het hijsen van het tweede rijtuig nu niet, die moet nog van z'n plek worden getakeld", zegt de woordvoerder. Volgens hem zal dit vanavond of vannacht gebeuren.

Harde wind

Voor hijsbedrijf Mammoet is het weghalen van de rijtuigen een bijzondere klus. Hoewel het bedrijf gespecialiseerd is in het hijsen van grote en zware objecten komt een klus zoals deze niet vaak voor.

"De uitdaging zit voor ons in de logistieke voorbereiding. Normaal gesproken hebben we daar veel langer de tijd voor, nu moet dat in een paar dagen", zegt het bedrijf tegen Omroep West.

Voor de bergingswerkzaamheden heeft Mammoet nu tientallen mensen op locatie. "Omdat het hier om een incident gaat, moeten we in korte tijd mensen en materieel mobiliseren, constructies doorrekenen en hijsplannen maken", zegt de woordvoerder.

Als alle treinstellen zijn geborgen kan ProRail beginnen aan onder andere het herstellen van het spoor. De spoorbeheerder hoopt dat het treinverkeer volgende week dinsdag kan worden hervat.