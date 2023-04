Laag btw-tarief op eten en fietsenmaker niet altijd effectief, leert onderzoek

Het doel van meer werkgelegenheid via het lage 9 procenttarief voor bijvoorbeeld kappers, schoenmakers en fietsenmakers wordt waarschijnlijk niet gehaald, zeggen de onderzoekers. Het andere beoogde effect, minder zwartwerkers in bepaalde sectoren, kunnen zij niet vaststellen.

Het lage btw-tarief van 9 procent heeft voor veel producten en diensten niet het effect waar de overheid op hoopte. Het geld dat de overheid misloopt aan belastinginkomsten zou in bepaalde gevallen beter besteed kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van twee onafhankelijke onderzoeksbureaus in opdracht van het kabinet.

Politiek verslaggever Marleen de Rooy:

Het kabinet wil zo veel mogelijk belastingregelingen afschaffen die eigenlijk helemaal niet doen waarvoor ze ooit bedacht zijn. Daarom heeft staatssecretaris Van Rij de btw-verlagingen laten evalueren. Om bloot te leggen wat nu echt effectief is en wat niet. Het belastingstelsel moet simpeler worden, en vanuit de EU wordt er gestreefd naar minder verschillende btw-tarieven.

Het doel is om zo veel mogelijk onnodige uitzonderingen te schrappen. Maar dat kan in de praktijk nog knap lastig worden, want bij een verhoging van het btw-tarief gaat de prijs direct flink omhoog. Met de hoge inflatie zijn veel producten en diensten al flink duurder geworden. Dus zal niemand staan te springen als een bezoekje aan de kapper, bloemen of konijnenvoer duurder wordt.