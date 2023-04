Hoe schakel je topspits Haaland uit? 'Goed verdedigen doe je met z'n allen'

De Champions League gaat vanavond (21.00 uur) verder met de kwartfinales. Met een mooie clash tussen Manchester City en Bayern München. De opdracht voor Bayern - en Matthijs de Ligt - is het stoppen van kanonskogel Erling Haaland. Maar hoe stop je een van de beste spitsen ter wereld? Als je op Google zoekt op 'how to stop Haaland' krijg je ruim 10 miljoen hits, inclusief een 'instructiefilmpje' van de Duitse Bundesliga. Haaland maakte in zijn eerste seizoen bij City in 38 wedstrijden al 44 goals, waarvan 10 in de Champions League in 6 wedstrijden. Die vraag is dus niet zo gek. Maar het antwoord mogelijk wel, want: moet je je om Haaland te stoppen wel richten op... Haaland?

Halt! Wie lukte het dit seizoen wél? Er is één ploeg die het wel lukte om Haaland dit seizoen te neutraliseren in de Champions League: RB Leipzig bij de eerste wedstrijd waarin het 1-1 werd zonder dat de Noor tot scoren kwam. Maar goed, de wraak was zoet, want bij de returnwedstrijd op 14 maart schoot Haaland er maar liefst vijf in tegen de Duitsers. In de Premier League kwam Haaland in negen wedstrijden niet tot scoren. De ploeg die hem het beste wist af te stoppen dit seizoen was Tottenham Hotspur op 5 februari, want toen loste Haaland geen enkel verlossend schot (en Tottenham won met 1-0).

Nieuwbakken Bayern-trainer Thomas Tuchel kreeg op de persconferentie de vraag hoe hij Haaland denkt te kunnen bestrijden. De coach antwoordde met een anekdote. "Ik heb ooit het voorrecht gehad om met Johan Cruijff te praten. Hij vertelde me hoe ze omgingen met een aanvaller die ze bij Barcelona nooit onder controle kregen. 'We zijn toen gestopt om hem te dekken', vertelde hij. Die speler scoorde sindsdien niet meer toen ze hem niet meer gingen dekken." "Door een situatie te creëren die iemand niet verwacht, kan je iemand inderdaad uit z'n spel halen", zegt psycholoog Bram Meurs, die veel met voetballers werkt. Hij kan zich voorstellen dat iemand als Haaland daar ook weer handig gebruik van maakt. "Als hij niet gedekt wordt, geef je hem vrijheid, waarin je mogelijk je doel voorbij schiet omdat hij dan nog beter tot scoren komt.'

Ooit pleitte Johan Cruijff er bij FC Barcelona voor een lastige spits juist niet te schaduwen, maar die aanpak gaat Bayern-coach Thomas Tuchel tegen Erling Haaland niet uitproberen. - NOS

Waar Meurs meer in ziet is een soort verstoring in het team om de topspits heen. Vorig jaar op 9 juni speelde Haaland voor Noorwegen tegen Slovenië in de Nations League. Haaland speelde de volle negentig minuten, maar kwam niet tot scoren, het bleef 0-0. Bondscoach Matjaž Kek zei toen tegen The Athletic dat er maar één manier is om Haaland te stoppen: zijn teamgenoten stoppen. "Ik kan dit niet genoeg benadrukken: elk team heeft iemand nodig om Haaland ballen te bezorgen en Noorwegen is niet alleen hij."

Psycholoog Meurs weet dat over het algemeen de spelers die tijdens de wedstrijd gefrustreerd raken minder gaan presteren. "Maar dan moet je wel weten wat iemand frustreert. En je kan iemand eigenlijk alleen maar beter kennen als je er dag in dag uit mee optrekt, zoals in de kleedkamer." Bayern-verdediger De Ligt noemt Haaland "misschien wel de beste spits van de wereld". Hij voelt de druk hem te stoppen, maar is ook realistisch: "Je kunt hem niet met één man afstoppen, dat moet ons hele elftal gezamenlijk doen."

Erling Haaland trefzeker bij Borussia Dortmund - AFP

Daarmee is Kees van Wonderen, Heerenveen-trainer en voormalig centrale verdediger van Feyenoord, het eens. Hij noemt mandekking niet meer van deze tijd. "Haaland speelt in een heel goed georganiseerd team, dat hem in stelling brengt om op verschillende manieren in de 16 aanspeelbaar te zijn. Dus als je de uitvoer uit City haalt, wordt het voor Haaland ook moeilijker." Van Wonderen viel destijds op met z'n slanke postuur, oftewel "geen typisch fysiek imposant postuur" zoals hij het zelf noemt. "Goed verdedigen op een team als City doe je met z'n allen, want hoe beter je achterin verdedigt en samenwerkt hoe beter je een gevaarlijke speler kan stoppen. Je moet nooit alles inzetten op een één op één situatie, of er een persoonlijke strijd van maken. Zorg dat je het spel leest en mentaal rustig blijft." Er komt immers best veel kijken bij een wedstrijd op zo'n hoog niveau.

Verdediger Matthijs de Ligt van Bayern München blikt vooruit op de confrontatie met Manchester City en topspits Erling Haaland in de Champions League. - NOS