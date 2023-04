Toespraak Macron bij staatsbezoek verstoord door activisten

De Franse president Macron is tijdens zijn toespraak in Den Haag over de toekomst van Europa onderbroken door toeschouwers die vanaf de tribune leuzen riepen. Macron is op staatsbezoek in Nederland.

"Waar is de Franse democratie", riep een van de betogers. De demonstranten lieten ook een spandoek zakken met daarop "president van geweld en hypocrisie."

Macron onderbrak kort zijn toespraak. Nadat de betogers uit de zaal waren verwijderd, ging de president verder met zijn rede. "Het is erg belangrijk om te debatteren", zei Macron bij het hervatten van zijn toespraak. Hij wilde echter eerst praten over de toekomst van Europa, voegde hij daaraan toe.

Het is nog onduidelijk wie de betogers zijn.