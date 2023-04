Voor het eerst wombat geboren in Nederlandse dierentuin

In dierentuin BestZoo in Best is een wombat geboren. Het is de eerste keer dat er zo'n buideldier is geboren in een Nederlandse dierentuin, zegt BestZoo tegen Omroep Brabant.

"We hadden het diertje zelf al een keer voorzichtig uit de buidel zien gluren. Dat wilden we niet direct bekendmaken omdat we dan veel bezoekers teleur moeten stellen. Jonge wombats laten zich namelijk zelden zien", zegt Jos Nooren, eigenaar van BestZoo.

Gisteren liet het dier zich voor zover bekend voor het eerst zien aan bezoekers, vanuit de buidel van de moeder. "Deze wombat laat zich voor het eerst duidelijk zien, maar we hebben geen idee wanneer het dier geboren is. Het beestje kan vier, vijf of zelf zes maanden oud zijn."

Uniek dier

Het Australische buideldier is om verschillende redenen uniek. Zo is het het enige dier met vierkante drollen. Een jong is bij de geboorte piepklein, ongeveer twee centimeter groot. Na de geboorte blijft het nog maandenlang in de buidel van de moeder.

In de wereld zijn niet veel dierentuinen die wombats hebben. Toen de wombats twee jaar geleden vanuit Australië naar Best kwamen, moest de Australische overheid de komst en het verblijf van de dieren goedkeuren.

Wat er nu met de jonge wombat gebeurt, blijft nog even spannend. "Als de moeder genoeg melk heeft, wordt de buidel te zwaar en dan komt het beestje naar buiten. Voor nu is het afwachten wanneer dat gaat gebeuren."