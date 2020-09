Begeerde Kerk helpt FC Utrecht aan overwinning op RKC

In misschien wel zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht heeft Gyrano Kerk andermaal zijn waarde bewezen. De aanvaller zorgde tegen RKC Waalwijk voor de belangrijke 2-1. Uiteindelijk werd het 3-1.

Kerk, die in de belangstelling zou staan van Leeds United, Cagliari en Hellas Verona, maakte een kwartier voor tijd met buitenkantje rechts zijn fraaie treffer. Sander van de Streek bepaalde in de slotfase met een kopbal de eindstand.

FC Utrecht, vorige week gestart met een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo, leek lange tijd wederom af te stevenen op puntenverlies.

Gelijkmaker

Na de openingstreffer van Mimoun Mahi tegen het einde van de eerste helft, maakte de ingevallen Vitalie Damascan na een uur spelen de gelijkmaker op aangeven van Anass Tahiri.

Met twintig minuten op de klok bracht Utrecht-coach John van den Brom Daniel Arzani en Eljero Elia in het veld. Even later sloeg Kerk toe.

De goal van Van de Streek uit een corner was de genadeklap voor RKC, dat na drie wedstrijden nog op zijn eerste punt wacht. Utrecht staat op vier punten uit twee duels.