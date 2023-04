Oranje-tennissters pakken met overtuigende dubbelzege de winst op Turkije

De Nederlandse tennissters hebben in het Turkse Antalya ook hun tweede wedstrijd in de Billie Jean King Cup. de internationale competitie voor landenteams, gewonnen. Na de 3-0 zege op Letland op maandag won Oranje vandaag met 2-1 van Turkije. Het toernooi in groep 1 van de Europees/Aziatische zone, het derde niveau van de Billie Jean King Cup, vormt de start van de Nederlandse missie om terug te keren in wereldgroep. Hongarije en Egypte zijn de overige tegenstanders in Poule A.

Hoe ziet het format eruit? Het toernooi in Antalya duurt van 10 tot en met 15 april met elf landen verdeeld over twee groepen. Elke ontmoeting tussen twee landen bestaat uit twee enkelspelpartijen en een eventueel beslissend dubbelspel. De groepswinnaars plaatsen zich voor de play-offs om een plaats in de wereldgroep, die in november plaatsvinden. De nummers twee van elke groep spelen in Antalya een extra ontmoeting om het resterende derde ticket voor deelname aan de play-offs.