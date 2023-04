Ledverlichting maakt kassen van glastuinders felgekleurd

Glastuinders zijn de afgelopen jaren veel meer gebruik gaan maken van ledverlichting in hun kassen. Vanwege de hoge energieprijzen is de overstap voor sommige tuinders noodzakelijk om te kunnen blijven bestaan.

Per soort verschilt het welke kleur het gewas goed doet. "Dat luistert best wel nauw", zegt Tesselaar tegen Omroep Flevoland . "Welke kleur je nodig hebt, ligt aan de plant. Zomaar overstappen kan dus niet."

Voorheen maakten de tuinders vooral gebruik van - op het oog - gelig of wit licht. Die lampen gaven veel warmte af. Maar omdat die lampen erg veel energie gebruiken, zijn veel tuinders overstapt op ledverlichting. "Verwarming van de gewassen moet dan via een aparte verwarmingsinstallatie gebeuren", zegt bloemenkweker Rick Tesselaar uit Luttelgeest in Flevoland.

Vanuit Tesselaars kas is sinds enige tijd felle roze verlichting te zien. Hij verving in de herfst de helft van zijn lampen door ledverlichting. Daarvoor was drie jaar lang onderzoek gedaan naar de beste kleur voor zijn Alstroemeria-bloemen. Ook op andere plekken wordt onderzocht welke kleur op welk gewas een goede invloed heeft.

Met de maatregel is bij hem de helft van de energie bespaard, maar het was toch een spannende tijd. "Uiteindelijk was de energie nog steeds wel vijf keer zo duur. Dus het was wel lastig. Maar we zijn de winter doorgekomen ondanks alle gevaren die op ons pad lagen afgelopen winter."