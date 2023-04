Lacruz terug in de boksring na pauze van bijna twee jaar

Morgen bokst hij op het GeeBee Boxing Tournament in Finland. Ook is hij in training om zich te kwalificeren voor een ticket voor de Olympische Spelen, laat hij via Instagram weten.

'Nooit te laat om opnieuw te beginnen. Vertragen is tijd winnen.' Met die woorden kondigde bokser Enrico Lacruz vandaag zijn rentree in de ring aan.

Lacruz (30) stopte twee jaar geleden noodgedwongen met boksen. De in Didam wonende Arnhemmer had zijn A-status verloren door op de Olympische Spelen in Tokio niet bij de laatste acht te eindigen.

De bokser, die uitkwam in de gewichtsklasse tot 63 kilogram, had het niet getroffen met de loting en was al na een wedstrijd klaar in Tokio.

"Zonder A-status heb ik geen inkomen. Twee keer per dag trainen, zoals ik de laatste jaren heb gedaan, is nu onmogelijk", zei hij na die teleurstelling tegen De Gelderlander.

Lacruz weer 'in control'

Hij wist toen niet of hij helemaal met boksen zou stoppen, of tijdelijk. Dat laatste blijkt dus het geval.

Lacruz stond twee keer achter elkaar op de Spelen. Ook won hij brons op de Europese Kampioenschappen in 2015 en in 2019 op de Europese Spelen.