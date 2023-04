Risico op nieuwe bankencrisis zo'n 15 procent, schrijft IMF

Ingrijpen bij de Silicon Valley Bank en Credit Suisse heeft een wereldwijde bankencrisis voorkomen, maar het gevaar is niet geweken. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een halfjaarlijks rapport over de wereldeconomie en over de stabiliteit van de financiële sector.

Het financiële stelsel kan opnieuw worden getest. Het IMF wijst erop dat investeerders op zoek zijn naar zwakke schakels in de financiële wereld, zoals bij de Zwitserse bank Credit Suisse gebeurde. Beleggers verloren in korte tijd het vertrouwen in de bank en klanten haalden in snel tempo hun geld weg. Uiteindelijk werd een reddingsplan bedacht, waarbij concurrent UBS werd overgehaald om Credit Suisse in te lijven.

Het IMF zegt dat door ingrijpen van de Zwitserse overheid en centrale bank een grotere crisis is voorkomen, maar sluit niet uit dat er alsnog iets in de financiële wereld gebeurt waardoor er een vertrouwenscrisis ontstaat. Banken worden dan voorzichtiger met het uitlenen van geld, consumenten houden de handen op de knip en bedrijven stellen investeringen uit.

In zo'n scenario groeit de wereldeconomie niet met 2,8 procent, zoals het IMF nu voorspelt, maar met slechts 1 procent. "De waarschijnlijkheid van zo'n scenario schatten we op 15 procent", schrijft het IMF.

'Krachtige herinnering'

Het Internationaal Monetair Fonds roept overheden en centrale bankiers op om waakzaam te zijn. "We gaan een lastige fase in waarin de economische groei naar historische maatstaven zwak blijft, de financiële risico's zijn toegenomen, en de inflatie nog niet de kop is ingedrukt", staat in het rapport.

Op z'n vroegst in 2025 is de inflatie onder controle. Centrale bankiers moeten daarom de rente hoog houden om de inflatie te bestrijden en tegelijkertijd maatregelen nemen als de financiële stabiliteit in het geding is, adviseert het IMF.

De hoge rente die de Amerikaanse centrale bank doorvoerde, leidde tot problemen bij de Silicon Valley Bank. De bank moest in korte tijd bezittingen verkopen en die waren door de gestegen rente minder waard geworden. Overheden en de centrale bank lieten snel weten dat de tegoeden van klanten gegarandeerd werden.

Het IMF noemt die kwestie "een krachtige herinnering" van hoe snel oplopende rentes tot nieuwe kwetsbaarheden in het financiële systeem kunnen leiden.