Uitbarsting Russische vulkaan zorgt voor kilometershoge aswolk

Afgelopen nacht is de Sjiveloetsj-vulkaan uitgebarsten, een van de meest actieve vulkanen van Rusland. Daarbij spuwde de Sjiveloetsj een kilometershoge aswolk uit die zich verspreidde over een gebied met een omtrek van zo'n 500 kilometer. Vanwege de aswolk met een hoogte van 20 kilometer is er code rood afgegeven voor het vliegverkeer rond Kamtsjatka, het in het uiterste oosten gelegen Russische schiereiland waar de vulkaan zich bevindt. Ook is een aantal scholen in de omgeving gesloten en wordt inwoners geadviseerd binnen te blijven. Volgens de directeur van het Russische Instituut voor Vulkanologie en Seismologie is dit de grootste asregen in het gebied van de afgelopen zestig jaar. Het dorp Kljoetsji, dat 47 kilometer van de vulkaan af ligt, werd binnen vier uur bedekt met een laag as en sneeuw van 8,5 centimeter. Bij sommige bewoners kwam ook askleurig water uit de kraan. Op beelden die gedeeld worden op sociale media is te zien dat huizen, auto's en straten zijn bedolven onder de as. Ook wordt geprobeerd met sneeuwschuivers de straten vrij te maken:

