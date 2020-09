Quartararo zegeviert in Barcelona en neemt leiding in WK-klassement MotoGP

Motorcoureur Fabio Quartararo heeft zijn derde GP-zege in de MotoGP-klasse geboekt. De Fransman van Yamaha bleef in Barcelona Joan Mir 0,928 voor en is de nieuwe leider in het WK-klassement.

Quartararo, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales en Mir stonden voor de race binnen vier punten van elkaar. Dovizioso, winnaar in 2017, ging al in de eerste ronde onderuit en Viñales reed na een beroerde start een verloren race. Hij werd negende.

Franco Morbidelli begon voor het eerst vanaf pole, maar moest met 15 ronden te gaan de leiding afstaan aan Quartararo. Na een val van Valentino Rossi schoof Morbidelli op naar de tweede plek, maar hij werd in de slotfase gepasseerd door Mir en Álex Rins.

Moto2

Luca Marini was bij de Moto2 de snelste in Barcelona. De Italiaan breidde zo zijn voorsprong in de WK-stand uit. Sam Lowes uit Groot-Brittannië en de Italiaan Fabio di Giannantonio maakten het podium compleet.

Bo Bendsneyder eindigde als zeventiende. Dat was zijn op een na beste resultaat van dit jaar. De Rotterdammer profiteerde wel van de vele uitvalbeurten op het circuit nabij Barcelona. Liefst negen coureurs haalden de finish niet.