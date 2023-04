Negentien aangiftes wegens sextortion tegen Gianni de W.

Inmiddels hebben negentien meisjes en vrouwen aangifte gedaan tegen Gianni de W. uit Etten-Leur wegens sextortion, ofwel seksuele afpersing.

De 24-jarige De W. wordt ervan verdacht meer dan honderd minderjarige meisjes te hebben verleid tot het sturen van naaktfoto's, om ze vervolgens daarmee af te persen.

De politie heeft inmiddels de identiteit van 37 meerderjarige vrouwen en 93 minderjarige meisjes achterhaald, maakte de officier van justitie vandaag bekend in de rechtbank in Breda.

Justitie moet nog met 35 minderjarige meisjes contact zoeken. De politie verwacht nog 3 tot 6 maanden nodig te hebben om het onderzoek af te ronden.

De W. werd in oktober aangehouden en zit sindsdien vast. In januari werd bekendgemaakt dat de politie in zijn computer 150 mappen met verschillende meisjesnamen gevonden had.

Online zetten

In sommige mappen stonden duizenden afbeeldingen van een slachtoffer. De werkwijze van de verdachte was steeds hetzelfde. De W. legde online contact met de slachtoffers en startte een gesprek, waarin hij geld aanbood voor het sturen van een (naakt)foto.

Daarna dreigde hij de foto's online te zetten als ze niet nóg meer beeldmateriaal naar hem zouden sturen. Dat heeft hij in enkele gevallen ook gedaan.