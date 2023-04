Complotdenker Micha Kat moet 2 jaar de cel in voor opruiing en bedreiging

De rechtbank in Den Haag heeft complotdenker Micha Kat veroordeeld tot 28 maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan onder meer opruiing en bedreiging aan het adres van voormalig RIVM-baas Jaap van Dissel. Het OM had een celstraf van 4 jaar tegen hem geëist. Zelf was Kat niet in de rechtbank aanwezig, wat ook gold voor zijn advocaat.

De zaak draaide om uitspraken die Kat onder meer deed in het zogenoemde Red Pill Journal. Daarin sprak hij met twee anderen (Wouter Raatgever en Joost Knevel) vrijwel dagelijks over complotten, waaronder een complot dat draaide om een vermeend satanisch pedonetwerk in Bodegraven. Kat trad daarbij niet op als journalist die objectief verslag deed, zoals hij zelf beweerde, maar nam "een activistische rol" aan, oordeelt de rechtbank.

"Hij riep kijkers op actie te ondernemen tegen het satanisch netwerk, met name Van Dissel moest het hierbij ontgelden", stelden de rechters vast. Tijdens de eerdere zittingen vond de rechtbank dat Kat geen inzicht toonde in wat zijn uitspraken hadden gedaan met slachtoffers zoals Van Dissel. Ook neemt de rechtbank het hem kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid toonde voor zijn daden.

Uitlevering

De 60-jarige Kat werd in 2021 opgepakt in Noord-Ierland en vorig jaar uitgeleverd aan Nederland. Rond zijn overlevering was veel te doen: Kat zat in Noord-Ierland maandenlang vast en verzette zich met hand en tand tegen zijn terugkeer naar Nederland. In juli vorig jaar werd duidelijk dat de Noord-Ierse rechter toch akkoord was met zijn overlevering.

Kats zaak voert onder meer terug op de gebeurtenissen in Bodegraven in de zomer van 2021. In de gemeente ontstond onrust nadat ongefundeerde complotverhalen werden verspreid over een satanisch pedofielennetwerk dat in de jaren 80 in de gemeente actief zou zijn geweest.

Het leidde ertoe dat complotdenkers uitweken naar Bodegraven om daar bloemen neer te leggen voor de vermeende slachtoffers van het misbruik. Het verhaal kwam op gang nadat een van Kats medepresentatoren van Red Pill Journal had gesteld zelf als kind misbruikt te zijn. Kat nam dat verhaal voor waarheid aan en besteedde online vele maanden aandacht aan het complot. Ook via Telegram sprak hij over de vermeende misstanden in Bodegraven en de rol van de burgemeester van de gemeente.

Van Dissel bedreigd

Aan het hoofd van het satanisch netwerk zou RIVM-baas Van Dissel staan, die op dat moment veel in het nieuws was vanwege de coronapandemie. Kat noemde hem onder meer sadopedofiel en kindermoordenaar, wat volgens het RIVM leidde tot talloze bedreigingen aan het adres van Van Dissel, die vervolgens beveiligd moest worden. Van Dissel, zo ziet de rechtbank, vreesde terecht dat hij ontvoerd zou worden.

Daarnaast riep Kat op tot geweld tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en tegen rechters en justitie. "Hij nam voor lief dat zijn kijkers zijn woorden letterlijk zouden nemen, met alle mogelijke gevolgen van dien", oordeelt de rechtbank daar vandaag over.

Wanneer Kat vrijkomt rest hem nog een proeftijd van drie jaar. In die periode mag hij geen contact hebben met Van Dissel en enkele journalisten van het AD, die ook doelwit werden van zijn aanvallen. Kats medecomplotdenkers werden al eerder veroordeeld.