Dader verkrachting verdacht van nieuwe verkrachting tijdens proefverlof

Een man die eerder werd veroordeeld voor verkrachting, ontvoering en beroving wordt verdacht van een nieuwe verkrachting tijdens zijn proefverlof afgelopen zomer. Dat meldt RTV Utrecht na eigen onderzoek.

De eerdere zaak speelde in 2018. In maart van dat jaar bedreigde de inmiddels 50-jarige Ingmar S. langs de Kanaaldijk West in Breukelen een vrouw met een nepvuurwapen. Hij eiste haar bankpas en pincode. Hij dwong haar daarna om een stuk te rijden, waarna hij haar verkrachtte. Daarna reed hij terug naar zijn eigen auto, waar hij het slachtoffer in de kofferbak stopte.

In het dorp Woerdense Verlaat stond een paardentrailer van de man. Daar bracht hij de vrouw heen. Hij sloot haar op en na een uur kwam hij terug om haar opnieuw te verkrachten. De vrouw werd uiteindelijk naakt achtergelaten in Diemen.

Zeven jaar cel

De rechtbank veroordeelde de man tot een celstraf van zeven jaar. Ook moest hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen.

De man zit sinds begin 2018 vast en mocht vorige zomer op proefverlof, schrijft de regionale omroep. Toen zou hij dus opnieuw de fout in zijn gegaan. Deze keer gebeurde dat in Alkmaar. Eind juli zou hij een vrouw hebben verkracht, nadat hij haar polsen had vastgebonden. Ook zou hij de vrouw hebben geslagen en haar keel hebben dichtgeknepen.

Voor de nieuwe zaak staat S. volgende week terecht in de rechtbank in Noord-Holland.