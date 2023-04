NVWA legt verzamelcentrum runderen stil na 'schokkende' beelden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een verzamelcentrum voor runderen stilgelegd nadat het op beelden van een dierenbeschermingsorganisatie had gezien hoe dieren door medewerkers van het centrum ernstig worden mishandeld. Zo werden zieke koeien aan de staart en oren getrokken, versleept aan hun staart en poten en geprikt met hooivorken. De NVWA noemt de beelden "schokkend en volstrekt onacceptabel".

Dierenbeschermingsorganisatie Ongehoord filmde bij het verzamelcentrum in Noord-Brabant, een plaats waar dieren worden samengebracht voor verder transport naar slachterijen. De organisatie zag daar "moederkoeien die niet meer konden lopen, ziek waren, kreupel of doodsbang" en kalfjes die werden "geslagen, getrapt en opgedreven met stokken en stroomstootwapens". "Vooral uitgemolken koeien die door zwakte of ziekte moeizaam bewegen krijgen de volle laag", schrijft Ongehoord.

De organisatie heeft de beelden, die onder meer met verborgen camera's zijn gemaakt, vandaag naar buiten gebracht. De NVWA had de video's al eerder gezien en besloot daarop de "erkenning van dit bedrijf direct te schorsen".

"De mensen die te zien zijn op deze beelden voldoen overduidelijk niet aan hun plicht om dieren met respect te behandelen en te vervoeren. Het is helder dat de dieren op deze beelden absoluut niet transportwaardig zijn, maar juist zorg nodig hebben", aldus de NVWA. De autoriteit had dit bedrijf al enige tijd in beeld en onder aangescherpt toezicht geplaatst.

Zieke en gewonde dieren op transport

Ongehoord deed onderzoek in vier verzamelcentra: twee in België, een in Noord-Brabant en een in Zuid-Holland. Volgens de organisatie blijkt uit opgevraagde documenten tevens dat toezichthouders in België en Nederland exportcertificaten uitgaven voor zieke, gewonde en hoogzwangere runderen; die dieren mogen eigenlijk niet vervoerd worden.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals gaat deze week naar aanleiding van de beelden aangifte doen van dierenmishandeling en overtreding van regels uit de Europese Transportverordening.