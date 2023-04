Heerenveen schuift De Haan door naar positie van algemeen directeur

Ferry de Haan is vanaf juni de nieuwe algemeen directeur van sc Heerenveen. De oud-verdediger, die deel uitmaakte van het Feyenoord dat in 2002 de UEFA Cup won, werkt nu nog als technisch manager bij de Friezen.

"Ik werk hier nu bijna twee jaar met veel plezier en merk aan alles dat sc Heerenveen een club is met veel potentie", laat De Haan (50) via het clubkanaal weten. "We staan samen voor een aantal grote uitdagingen."

De Haan is de opvolger van de 63-jarige Cees Roozemond, die het huidige seizoen nog afmaakt en die periode ook zal gebruiken om De Haan wegwijs te maken met zijn nieuwe rol.

Grote plannen

De Haan, overigens geen familie van clubicoon Foppe de Haan, heeft grote plannen met de huidige nummer acht in de eredivisie: "Zo willen we sportief en financieel verdere stappen vooruit maken, onze voetbalfaciliteiten verbeteren en hebben we de ambitie om met sc Heerenveen structureel in het linkerrijtje te spelen."

De Haan maakte in het verleden al bijna vijftien jaar deel uit van de directie bij Excelsior. Twee jaar geleden werd hij bij Heerenveen de opvolger van Gerry Hamstra, die onlangs bij Ajax vertrok. De Haan blijft in zijn nieuwe rol eindverantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid.