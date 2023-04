Macron op staatsbezoek: saluutschoten, kranslegging op de Dam en lezing in Den Haag

Met het gebulder van een serie saluutschoten bij het Amsterdamse IJ is vanochtend het staatsbezoek van president Macron en zijn vrouw aan Nederland ingeluid. Het is voor het eerst in 23 jaar dat een Franse president op staatsbezoek komt.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Na het spelen van de volksliederen van Nederland en Frankrijk en een inspectie van de erewacht in het Koninklijk Paleis volgde een receptie in het Koninklijk Paleis op de Dam. Bij de ontvangst zijn ook premier Rutte en andere leden van het kabinet aanwezig. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken sprak in hotel Krasnapolsky met zijn Franse ambtgenoot Catherine Colonna.

Het is voor het eerst in 23 jaar dat een Franse president op staatsbezoek komt. Macron werd met zijn vrouw verwelkomd op de Dam door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. - NOS

Vanmiddag reist de president door naar Den Haag, waar hij de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer ontmoet.

Taiwan

Macron zal in Den Haag ook een lezing houden over zijn visie op de toekomst van Europa. Die wordt ook in het buitenland met veel belangstelling gevolgd. Internationaal baarde de president de afgelopen dagen opzien met uitspraken over Taiwan, die hij in Franse media deed na een bezoek aan China vorige week.

Hij vroeg zich hardop af of het versnellen van een crisis rond Taiwan "in het belang van Europeanen is", beantwoordde die vraag zelf met "nee" en waarschuwde voor een "valstrik" waarbij de EU zou kunnen worden meegezogen in "crises die niet van ons zijn".

Vanavond gaat de president weer terug naar Amsterdam voor een staatsbanket in het Paleis op de Dam, waarbij Macron en Willem-Alexander toespraken zullen houden.

Morgen bezoeken Macron en zijn vrouw samen met premier Rutte de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum. Ook brengen ze een bezoek aan de Universiteit van Amsterdam, is er een rondvaart en zijn er besprekingen tussen het Nederlandse en Franse kabinet.