Minister Harbers in hoger beroep tegen uitspraak over krimp Schiphol

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de kortgedingprocedure over de krimp van Schiphol. Dat laat hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Harbers gaat in hoger beroep omdat de uitspraak niet in het belang zou zijn van de omwonenden van Schiphol. In de brief noemt hij nog geen inhoudelijke argumenten.

De rechter oordeelde eerder in het voordeel van KLM en de overige luchtvaartmaatschappijen die de zaak hadden aangespannen. De rechtbank stelde dat het kabinet niet de juiste procedure heeft doorlopen om de krimp van Schiphol te realiseren. Volgens Europese regels mag de beslissing voor krimp alleen worden genomen als alle partijen zijn geraadpleegd, de maatregelen tegen geluidshinder in kaart zijn gebracht en ook is gebleken dat die maatregelen onvoldoende werken.

Vanaf november van dit jaar wilde het ministerie het aantal vluchten op Schiphol terugbrengen van 500.000 naar 460.000. Een jaar later moest dat nog verder terug, naar 440.000 vluchten.