Van der Plas (BBB) wil eigen stikstofwet, Eurocommissaris Timmermans steunt initiatief

BBB-leider Caroline van der Plas wil na haar gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans doorwerken aan een eigen 'stikstofwet' als alternatief voor de kabinetsplannen. Timmermans zegt dat die wet "het verdient om gelezen te worden". Van der Plas: "We kunnen hierbij hulp krijgen van ambtenaren uit Brussel." Het is een van de uitkomsten van het gesprek tussen de twee over het Nederlandse stikstofbeleid. Van der Plas ziet ruimte om het stikstofbeleid anders aan te pakken en wilde van Timmermans horen waar die ruimte zit. "Hij dacht misschien dat ik anti-stikstofmaatregelen ben maar dat is niet zo", zei Van der Plas na afloop. Timmermans heeft bevestigd dat het uiteindelijke doel is dat de natuurgebieden "die Nederland zelf heeft aangewezen" niet achteruitgaan en op den duur vooruit. "Stikstof speelt een cruciale rol maar wij schrijven geen methodes voor." Hij noemt het een oprechte poging van BBB om met eigen wetgeving te komen.

Initiatiefnota 'Snel weg uit de stikstofcrisis' In februari diende BBB samen met JA21 een zogenoemde initiatiefnota in met alternatieve stikstofmaatregelen om Nederland snel "van het stikstofslot" te halen. De twee partijen stellen daarin onder meer voor bij natuurgebieden ook te kijken naar de invloed van waterhuishouding en andere schadelijke factoren dan stikstof. Daarnaast zou er een duidelijk onderscheid gemaakt moeten worden in verschillende soorten stikstof zoals ammoniak (mest, kunstmest etc.) en stikstofoxiden (fabrieken, verkeer etc.) Ook willen zij de voorgeschreven maximale stikstofneerslag bij natuur minder streng maken als dat qua natuur kan. De nota moet uiteindelijk een wetsvoorstel worden.