Eurocommissaris Timmermans spreekt met BBB-leider Van der Plas over stikstof

Eurocommissaris Frans Timmermans is in de Tweede Kamer om met BBB-leider Caroline van der Plas te praten over het Nederlandse stikstofbeleid. Het gesprek begon rond 10.45 uur. "Ik ga heel graag in op de vragen van mevrouw Van der Plas", zei Timmermans voorafgaand aan het gesprek. "En dan is het aan haar en de Tweede Kamer wat ze daarmee doen."

Van der Plas ziet ruimte om het stikstofbeleid anders aan te pakken. "Ik wil van de heer Timmermans horen waar die ruimte zit en wat we daarmee kunnen doen. Wij maken in Nederland stikstofbeleid, terwijl het eigenlijk gaat om natuurbeleid."

Daar is Timmermans het alvast mee eens. "Wij gaan niet over de nationale wetten, maar alles moet leiden tot verbetering van de natuur. Het mag in ieder geval niet verslechteren."

Verplicht uitkopen

Van der Plas had Timmermans uitgenodigd na het bericht dat de kabinetschef van Timmermans, oud-PvdA-leider Diederik Samsom, aan topambtenaren van het ministerie van Landbouw had geadviseerd om een deel van de boeren verplicht uit te kopen.

Timmermans en Samsom zeiden achteraf dat dat geen dringend advies was aan het kabinet maar onderdeel van de uitleg van de Brusselse regels. Bij gedwongen uitkoop zijn de door de EU toegestane uitkoopsommen voor boeren hoger dan bij vrijwillige uitkoop. BBB wil juist af van gedwongen uitkoop.

De partij heeft verschillende ideeën geopperd om uit de stikstofimpasse te komen, die niet door het kabinet worden overgenomen. Van der Plas wil vooral van Timmermans horen wat er wel en niet kan binnen de regels van de EU.