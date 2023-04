Gouden lichting handbalsters droomt al van WK 2025: 'Vol Ahoy met 10.000 toeschouwers'

Het dromen is begonnen. Met een presentatie en rondvaart over de Maas is officieel koers gezet richting het WK voor de handbalvrouwen in 2025. In een ongetwijfeld uitverkocht Ahoy is Rotterdam het decor van de finales, een geste van Duitsland die samen met het Nederlands Handbalverbond (NHV) het toernooi gaat organiseren.

"Als je dan de professionele plannen hoort, die er echt goed uitzien, gaat het voor het eerst leven. Het komt plotseling dichterbij", zegt Laura van der Heijden. De recordinternational van een gouden lichting - in 2019 won Nederland de wereldtitel - hoopt haar imposante spelersloopbaan in eigen land met een medaille af te sluiten.

En de 30-jarige Van der Heijden is niet de enige. Ook de even oude Oranje-aanvoerster Lois Abbingh aast nog op dat WK. "Als ik het haal, en dat is wat ik graag wil, is het zeker mijn laatste toernooi."