Zoetermeer wil aanpak bij instortingsgevaar brug onderzoeken

Het college van b en w van de gemeente Zoetermeer wil dat er onderzoek wordt gedaan naar het handelen voor en tijdens een spoedreparatie aan de Nelson Mandelabrug eind vorig jaar. De fiets- en voetgangersbrug in Zoetermeer moest plotseling dicht vanwege instortingsgevaar.

Het stadsbestuur wil weten wat het in totaal heeft gekost en waarom er niet eerder is ingegrepen, meldt Omroep West. Ook moet duidelijk worden of er goed is gehandeld toen de brug moest worden gerepareerd.

De brug, die begin jaren 90 in gebruik werd genomen, is een belangrijke verbinding voor de stad en de enige manier om te voet op station Zoetermeer te komen. Behalve de A12 gaan ook een spoortraject en de Randstadrail onder de brug door.

Brug mogelijk niet veilig

Begin december werd de brug in Zoetermeer over de A12 per direct gesloten. Uit onderzoek was gebleken dat de constructie van de brug te zwaar was voor de ondersteuning. Hierdoor was het niet duidelijk of de brug wel veilig genoeg was. De brug werd onderzocht omdat er al eerder scheuren in de constructie waren ontdekt.

Wekenlang werd er aan de brug gewerkt. Ook de snelweg bij Zoetermeer moest een paar dagen dicht vanwege de werkzaamheden. Eind januari kon de brug weer open.

Het stadsbestuur van Zoetermeer heeft de gemeenteraad gevraagd mee te denken met onderzoekvragen over de spoedreparatie. Vragen die op nu al in de gemeenteraad leven, zijn: wat heeft het ons precies gekost en wie moet wat betalen? Tot nu toe wordt ervan uitgegaan dat het gaat om een schadepost van 8 miljoen euro.

Lessen trekken

De bedoeling van het onderzoeksrapport is om lessen te trekken voor de toekomst. Was het voor iedereen duidelijk hoe de herstelwerkzaamheden zijn aangepakt? Welke procedure is er gevolgd en is er met de juiste partners samengewerkt? Hoe kon het gebeuren dat de brug ineens werd afgesloten, terwijl veel eerder al twee onderzoeksbureaus hun zorgen hadden geuit?

Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een extern bureau. De gemeenteraad moet er vanavond nog over stemmen, maar zeer waarschijnlijk wordt het voorstel overgenomen. Het rapport moet voor de Kerst klaar zijn.