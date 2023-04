Emotionele fans nemen definitief afscheid van zangduo Nick & Simon

Nick Schilder en Simon Keizer hebben met een reeks van zes concerten in Ahoy een punt gezet achter hun samenwerking. In een uitverkochte zaal namen de Volendammers hun fans gisteravond voor de laatste keer mee op een trip down memory lane langs hun zeventienjarige carrière.

Afgelopen augustus maakten de twee bekend te stoppen als muzikaal duo om meer ruimte te maken voor "individuele creativiteit" en "al langer gekoesterde solo-aspiraties". Ze blijven wel samen tv-programma's maken.

Emotioneel afscheid

Bij het verlaten van de zaal in Rotterdam liepen de emoties hoog op bij de fans. "Heel sneu, ik word er droevig van", reageert een vrouwelijke fan tegen een verslaggever van NPO Radio 1. "Het is het einde van een tijdperk."

Een andere vrouw komt met tranen in haar ogen naar buiten. "Ik moet er gewoon van huilen, dat het voorbij is. Het doet me wat. Maar wat geweldig om erbij geweest te zijn. Dat ik kan zeggen: ik heb Nick & Simon meegemaakt."

Fans genieten - soms in tranen - nog één keer van hun idolen: