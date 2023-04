Wevers maakt op EK turnen internationale comeback: 'Bijzonder op 31-jarige leeftijd'

Twintig maanden na haar laatste internationale optreden, de Olympische Spelen van Tokio, keert Sanne Wevers terug in de wedstrijd-arena. Tijdens de Europese kampioenschappen in Antalya komt de turnster woensdag in actie op de balk. "Ik ben wel heel erg benieuwd naar de atmosfeer en of ik het daar weer goed voor elkaar krijg. Ik heb er veel zin in. Dit zijn de momenten waar je zo superhard voor traint."

Het verlangen waarmee Wevers uitkijkt naar haar internationale comeback staat in schril contrast met het gevoel dat ze aan haar laatste wedstrijd in Tokio overhield. "Toen was ik niet zo happy", verwijst Wevers naar de turncrisis waarvan ook zij de consequenties ondervond.

Vader en trainer Vincent Wevers, destijds verwikkeld in een tuchtzaak na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag, kon haar niet bijstaan tijdens de Spelen. "Het voelt als lang geleden. Een andere periode. Ik denk dat ik dat verwerkt en afgesloten heb. Ik heb nu de kans op een nieuwe, positieve vibe."

'Blij met gemaakte keuzes'

Tijdens het EK wordt Sanne Wevers bijgestaan door haar vader, die door de bond voor het eerst sinds het ontstaan van de crisis weer in de begeleidingsstaf is opgenomen. Technisch directeur Jeroen van Leeuwen zag na de dubbele vrijspraak van Wevers geen belemmering meer om de trainer mee te nemen als begeleider van dochter Sanne en Naomi Visser. "We hebben veel gesproken met Vincent, de sporters en de coaches. Daaruit bleek dat er voldoende draagvlak is.", stelde Van Leeuwen.

Sanne Wevers is gelukkig met die uitkomst. "Het is heel fijn dat alles wat geweest is nu is afgerond en dat weer gekeken wordt naar wat de sporters nodig hebben. Dan ben ik blij met de keuzes die zijn gemaakt."