Na 23 jaar weer Frans staatsbezoek, president Macron twee dagen in Nederland

Na 23 jaar brengt een Franse president vandaag weer een staatsbezoek aan Nederland. President Macron en zijn vrouw Brigitte zijn twee dagen in Amsterdam en Den Haag. Reden om de vriendschappelijke band tussen de twee landen te vieren, met onder meer vier minuten aan saluutschoten en een officiële ontvangst in het Paleis op de Dam. Macron komt op uitnodiging van koning Willem-Alexander. De koning heet samen met koningin Máxima de Franse president en zijn vrouw vanochtend welkom op de Dam. In de middag is er een privé-lunch met het koninklijk paar. Geen pijnpunten Van hete hangijzers tussen de twee landen is nauwelijks sprake; algemeen wordt aangenomen dat de relatie tussen Frankrijk en Nederland momenteel zeer goed is. Met het staatsbezoek worden dan ook de "uitstekende betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland herbevestigd", zo schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst. Op de agenda van het staatsbezoek staan onder meer besprekingen over duurzaamheid en een onafhankelijk Europa.

Frankrijk-correspondent Frank Renout: "Dat het maar liefst 23 jaar geduurd heeft voor het tot een nieuw staatsbezoek kwam, heeft twee redenen. Frankrijk is een supermacht. Parijs zoekt vooral gesprekspartners 'op gelijkwaardig niveau'. Er wordt gebeld met Washington, Londen en Berlijn. Franse regeringen hebben doorgaans weinig oog voor 'kleine' partners met beperkte macht en invloed. Ook zaten Nederland en Frankrijk lange tijd niet in hetzelfde ideologische kamp binnen de Europese Unie. Den Haag vond vaak dat Parijs te veel met geld strooide en zijn overheidsuitgaven niet op orde had. Nederlandse regeringen voelden zich meer verwant met het zuinige Duitsland."

Op de Dam in Amsterdam speelt de Marinierskapel vanmorgen de volksliederen, wordt de erewacht geïnspecteerd en wordt er een krans gelegd. Macron reist vervolgens door naar Den Haag, waar hij de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer ontmoet, Jan Anthonie Bruijn en Vera Bergkamp. In het Paleis op de Dam is 's avonds een staatsbanket, waarbij Macron en Willem-Alexander toespraken zullen houden. Morgen bezoeken Macron en zijn vrouw samen met premier Rutte de tentoonstelling van Johannes Vermeer in het Rijksmuseum. Ook brengen ze een bezoek aan de Universiteit van Amsterdam en zijn er besprekingen tussen het Nederlandse en Franse kabinet.

De Franse president Macron en premier Rutte in januari in Den Haag - AFP

Als onderdeel van de welkomstceremonie op het Amsterdamse IJ vuurt een Frans oorlogsschip daar 42 schoten af. De eerste 21 varend, daarna nog eens 21 vanaf het Marineterrein. "Dat een bezoekend staatshoofd een eigen oorlogsschip meeneemt, dat namens dat staatshoofd een saluut aan Nederland brengt, is heel uniek", schrijft de gemeente. De gemeente waarschuwt wel dat de schoten in een groot deel van de stad te horen zullen zijn; verwacht wordt dat veel mensen dat bij de politie zullen melden. "Zeker nu veel mensen bezorgd zijn over de oorlog in Oekraïne, of zelf een oorlogssituatie hebben meegemaakt. Vlak bij het IJ en Marineterrein, op de kop van het Java-eiland, wonen verschillende vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Het stadsdeel, de gemeentelijke opvang vluchtelingen en het COA proberen hen vooraf te informeren." De laatste keer dat een Franse president een staatsbezoek aan Nederland bracht was in 2000. Toen maakten Jacques Chirac en zijn vrouw Bernadette de reis naar Amsterdam en Den Haag. In 2016 brachten koning Willem-Alexander en koningin Máxima een staatsbezoek aan Frankrijk. Het koninklijk paar bezocht toenmalig president Hollande in het Élysée-paleis. Jacques Chirac bracht een officieel bezoek aan Nederland in 2000:

Frankrijk-correspondent Frank Renout: "Anno 2023 is Frankrijk in naam nog steeds een supermacht, maar de invloed van Parijs in de wereld is tanende. De regering heeft partners nodig, economisch en militair, om sterk te staan in een multipolaire wereld. President Macron gelooft mede daarom heilig in de EU. Daar moeten de krachten worden gebundeld, om als Europees machtsblok stand te houden in een wereld vol economische concurrentie, gewapende conflicten, epidemieën en terrorisme. Macron zoekt dus partners in de EU en die heeft hij gevonden in onder anderen Mark Rutte, wat de laatste factor is die de goede Frans-Nederlandse betrekkingen verklaart. Macron en Rutte zijn allebei pragmatisch, liberaal en oplossingsgericht. Ze zeggen waar het op staat. Ze kunnen goed zaken doen met elkaar. Kortom: het klikt tussen die twee. En goede persoonlijke relaties zijn in de internationale politiek heel vaak de toegangspoort tot goede bilaterale relaties."

Macron was in januari nog in Nederland, maar dat was geen staatsbezoek. Premier Rutte en de president spraken elkaar toen in de Trêveszaal aan het Binnenhof, en na afloop benadrukten ze de goede band tussen de twee landen. "Die band is extra belangrijk, ik mag wel zeggen onmisbaar, door de oorlog in Oekraïne", zei Rutte. Ze aten daarna een rijsttafel in het Indonesische restaurant Poentjak, vlak bij het Binnenhof.