Verbannen Democraat mag terug naar Huis van Afgevaardigden Tennessee

Een weggestuurd lid van het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Tennessee mag zijn zetel weer innemen, nadat er landelijk commotie was ontstaan over zijn schorsing. Donderdag werd de Democraat Justin Jones samen met zijn collega Justin Pearson geschorst omdat ze meededen aan een protest tegen wapengeweld.

Aanleiding voor de demonstratie was een schietpartij op 27 maart op een school in Nashville, waarbij drie leerlingen van 9 jaar en drie personeelsleden om het leven kwamen. Het protest vond plaats in en rond het Huis en er werden megafoons gebruikt, wat tegen de regels van het Huis in gaat.

In het conservatieve Tennessee hebben de Republikeinen een absolute meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, waardoor ze iemand kunnen wegstemmen. Dat gebeurde dus met de twee zwarte mannen. Een derde demonstrerende Democraat, die geen megafoon had gebruikt, werd niet geschorst. De Republikeinen kwamen één stem tekort om de witte Gloria Johnson weg te stemmen. Dat is Democraten in het verkeerde keelgat geschoten. Ze stellen dat de Republikeinen op basis van ras de twee afgevaardigden hebben weggestuurd.

Power to the people

Als er een zetel vrijkomt in het Huis, is het de bedoeling dat het desbetreffende kiesdistrict een interim-afgevaardigde kiest die de lege plek opvult totdat er een speciale verkiezing wordt gehouden voor de opvolger. Jones is nu door zijn kiesdistrict benoemd als interim, waardoor hij tijdelijk zijn zetel weer mag innemen.

Bij zijn terugkeer in het Huis stak hij zijn vuist in de lucht en riep hij "power to the people", "de macht ligt bij het volk". Een groep van zo'n 600 actievoerders begroette hem met gejuich. "Vandaag zijn we getuige van de wederopstanding van een beweging die staat voor een multiraciale democratie", sprak Jones.

Of Pearson ook mag terugkeren in het Huis, wordt woensdag duidelijk. Dan stemt zijn district over een interim-afgevaardigde. De twee Democraten zijn van plan om uiteindelijk mee te doen aan de verkiezing om definitief hun zetel weer in te kunnen nemen.