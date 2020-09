Verstappen: 'Mooi om zo terug te komen en goede punten te pakken'

Max Verstappen is blij na zijn tweede plaats in Rusland - EPA

De opluchting straalde van zijn gezicht. Max Verstappen stuurde zijn Red Bull zondagmiddag op het circuit van Sotsji naar de tweede plaats in de Grand Prix van Rusland. Een resultaat dat de bijna 23-jarige Nederlander wel kon gebruiken, na twee volledig mislukte Formule 1-races in Italië. "Mooi om zo terug te komen en goede punten voor het WK te pakken", straalde hij na zijn eerste podiumplaats in zes jaar in Rusland. Verstappen was in de training wisselvallig, maar zaterdag in het slotgedeelte van de kwalificatie bijna perfect. Zijn tweede startpositie kon hij niet direct verzilveren. Hij verloor bij de start een plekje, maar maakte dat vervolgens in de race weer goed. Hij slaagde erin zich tussen de twee Mercedessen te wringen. "Dat hebben we heel mooi gedaan. Dat is netjes", keek hij terug op zijn race. Formidabele bandenwissel Een formidabele bandenwissel - het team van Red Bull had er slechts 1,9 seconden voor nodig - bracht hem in een goede positie voor het podium. "Dat kunnen de jongens wel heel goed", gaf hij toe voor de camera van Ziggo. Red Bull wisselde niet alleen de banden, maar maakte in die korte tijd ook nog aanpassingen aan de voorvleugel. "Daarna ging het heel goed. We finishen binnen zeven, acht seconden van de winnaar. Dat geeft vertrouwen."

De Nederlander rekende af met een slechte periode in Italië, waar de bolide hem tweemaal op rij in de steek liet. "We moeten normaal gezien altijd meedoen om de podiumplaatsen. Dat gaan we de rest van het jaar ook proberen", keek de Nederlander al vooruit naar de GP van de Eifel, over twee weken op de Nürburgring. Hamilton moet nederlaag accepteren Lewis Hamilton kan ook niet wachten op de volgende race. De kwalificatie liep - ondanks zijn polepositie - niet naar wens. Hij moest in tegenstelling tot Verstappen en Bottas op de minder prettige zachte band starten, behield zijn leidende positie na de start maar werd vervolgens geconfronteerd met twee tijdstraffen van vijf seconden wegens proefstarts op de verkeerde plaats voor de race. Een foutje van zijn Mercedes-team.

Lewis Hamilton is teleurgesteld na de GP van Rusland - EPA