Wekdienst 11/4: Frans staatsbezoek aan Nederland • Complotdenker Micha Kat hoort straf

Goedemorgen! Na 23 jaar brengt een Franse president weer een staatsbezoek aan Nederland. En complotdenker Micha Kat hoort in de rechtbank in Den Haag welke straf hij krijgt.

Na 23 jaar brengt een Franse president vandaag weer een officieel staatsbezoek aan Nederland. President Macron en zijn vrouw Brigitte zijn twee dagen in Amsterdam en Den Haag.

De rechtbank in Den Haag doet vandaag uitspraak in de zaak tegen complotdenker Micha Kat (60). Het OM eiste vier jaar cel tegen hem, omdat hij opriep tot geweld tegen de rechtspraak, tot geweld tegen de gemeente Bodegraven, tot ontvoering en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel en tot geweld tegen het AD.

De Amerikaanse president Biden begint vandaag aan zijn bezoek aan Noord-Ierland en Ierland. Hij blijft tot 14 april. Gisteren was het 25 jaar geleden dat The Troubles ten einde kwamen met het Goede Vrijdagakkoord. De Amerikaanse president heeft zelf Ierse roots.

De Nederlandse voetbalsters spelen in aanloop naar het WK van komende zomer weer een oefenwedstrijd. Vier dagen na de wedstrijd tegen Duitsland (0-1 nederlaag) speelt de ploeg vanavond op Het Kasteel in Rotterdam tegen Polen.

De afgelopen dagen verschenen geheime Amerikaanse overheidsdocumenten online met zeer gevoelige informatie, met name over het Oekraïense leger: hoe soldaten uitgerust zijn, cijfers van de afnemende wapenvoorraad en de locatie van luchtafweergeschut.

Onduidelijk is wie er achter het lek zit, maar duidelijk is wel dat het lek niet alleen voor Oekraïne en Amerika pijnlijk is. Want in de documenten zitten ook veel specifieke details over het Russische leger - details die de Amerikanen waarschijnlijk alleen met hooggeplaatste bronnen kunnen hebben verkregen.

"Je krijgt echt de indruk dat de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn doorgedrongen tot alle lagen van de Russische overheid", zegt Michael Schwirtz, onderzoekjournalist bij de Amerikaanse krant The New York Times, tegen Nieuwsuur.

