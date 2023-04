Nieuwe Ajax-td is surfboy met diamantenogen: 'Als het niet gaat, is hij weg'

Niet de Engelsman James Ward, maar de 50-jarige Duitser Sven Mislintat is de nieuwe technische directeur van Ajax. Dat deed de nodige wenkbrauwen fronsen. Want wie is deze man die bekend staat om zijn oog voor talent, maar ook mislukte als hoofdscout bij Arsenal en vertrok na onenigheid bij Borussia Dortmund?

"Hij blijft altijd kalm, is heel open en eerlijk en totaal niet arrogant", zegt Jörg Weiler, journalist van Bild over Mislintat zijn karakter. "Als persoon is hij een echte familieman. Zijn grote liefde is windsurfen. Dus in dat opzicht is Nederland een goede bestemming."

Weiler volgt de nieuwe technische man van Ajax al lang. Hij sprak Diamantenauge, zoals zijn bijnaam luidt vanwege zijn goede oog voor talent, in zijn tijd bij Dortmund en recent toen hij werkte bij Stuttgart. Volgens hem is Mislintat zeer benaderbaar. "Hij is heel open naar de media, zegt waar het op staat."

'Gaat goed passen'

Weiler geeft hoog op over Mislintat en denkt dat Ajax een goede zet heeft gedaan. "Hij is een goede scout én een goede manager. Hij zal net als bij Dortmund spelers halen die veel waard worden. Dat gaat goed passen."

Toch was men in Duitsland ook wel verrast dat de scout van spelers als Shinji Kagawa, Henrikh Mkhitaryan, Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang en Robert Lewandowski nu eindverantwoordelijk wordt in Amsterdam. Ook omdat hij na zijn vertrek als technisch directeur bij laagvlieger Stuttgart, in november 2022, zonder werk zat.