Moeder aangeklaagd van jongetje (6) dat basisschooljuf neerschoot in VS

De moeder van het 6-jarige jongetje dat begin dit jaar in de Amerikaanse staat Virginia zijn basisschooljuf neerschoot, wordt vervolgd. De 25-jarige vrouw wordt aangeklaagd voor verwaarlozing van haar kind en het roekeloos achterlaten van een geladen vuurwapen.

Op die twee vergrijpen staat een gecombineerde maximale celstraf van zes jaar. De advocaat van de moeder zegt dat het wapen in een kast lag, op een plank die hoger dan 6 voet (1,8 meter) is. Het wapen zou bovendien achter slot en grendel hebben gelegen.

Waarschuwingen genegeerd

De 25-jarige lerares Abigail Zwerner raakte op 6 januari zwaargewond bij het schietincident. Ze werd onder vuur genomen toen ze aan een leestafel zat en werd geraakt in haar borst en hand. Ze wist haar leerlingen nog in veiligheid te brengen, voordat ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar moest ze twee weken blijven en werd ze vier keer geopereerd.

Kort voor het schietincident werd de schoolleiding nog gewaarschuwd dat het jongetje een wapen mee had naar school en dat hij in een "gewelddadige" bui verkeerde. Desondanks werd besloten om de situatie af te wachten, omdat de school bijna uit was. Zwerner heeft de leiding voor de rechter gesleept vanwege nalatigheid.

Aanklager Howard Gwynn van de stad Newport News besloot vorige maand het jongetje niet te vervolgen, omdat een kind van die leeftijd volgens hem niet in staat is het rechtssysteem te begrijpen. Hij sloot destijds niet uit dat anderen wel aangeklaagd zouden worden. Ook na de aanklacht tegen de moeder van het jongetje sluit Gwynn niet uit dat er meer mensen worden vervolgd.