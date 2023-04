Iconische striptekenaar Al Jaffee (102) van tijdschrift Mad overleden

De Amerikaanse striptekenaar Al Jaffee is op 102-jarige leeftijd overleden. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste striptekenaars van zijn tijd. Jaffee werkte 65 jaar lang voor het satirische tijdschrift Mad, waar ook decennialang een Nederlandstalige versie van verscheen. Met zijn tekenloopbaan die liep van 1942 tot 2020 is Jaffee is wereldrecordhouder: niemand maakte langer strips dan hij.

Jaffee werd geboren in de Amerikaanse staat Georgia, als kind van Litouwse immigranten. In zijn jeugd verhuisde hij twee keer naar Litouwen en weer terug naar de VS. Zijn tienerjaren bracht hij door in New York City, waar hij een kunstopleiding volgde.

In 1942 begon Jaffee zijn tekencarrière bij onder meer de voorloper van Marvel Comics en de inmiddels opgeheven krant New York Herald Tribune. Zijn eerste bijdrage voor Mad Magazine was halverwege de jaren 50, waarna hij al snel uitgroeide tot trouwe kracht. Tussen 1964 tot 2013 was er slechts één editie van het blad zonder bijdrage van Jaffee.

Wel gek maar niet goed

Het satirische tijdschrift Mad verscheen voor het eerst in 1952. In het tijdschrift worden onder meer strips, films, politiek en popcultuur op de hak genomen. Van 1964 tot 1996 verscheen er een Nederlandstalige versie, die deels gevuld werd met vertalingen van Amerikaanse strips, maar ook met een groeiend aantal Nederlandse bijdragen. Het Nederlandse motto van het blad was 'Wel gek maar niet goed'.

Een van Jaffee's meest kenmerkende bijdragen aan Mad waren de zogenoemde fold-ins. Door de achterpagina in te vouwen, ontstond er een hele andere tekening, die een komisch antwoord op een vraag gaf. Ook verzorgde hij de rubriek Snappy Answers to Stupid Questions, waarin verschillende gevatte antwoorden worden gegeven op dezelfde (onnozele) vraag.

Tot op hoge leeftijd ging Jaffee door met zijn werk. Pas toen hij 99 was ging hij met pensioen.