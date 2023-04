Barcelona laat pijnlijke bekeruitschakeling volgen door bloedeloze 0-0

Barcelona leed vorige week in het Spaanse bekertoernooi een pijnlijke 4-0 thuisnederlaag tegen aartsrivaal Real Madrid. Alle reden om het publiek in het maandagse competitieduel met Girona alsnog wat moois voor te schotelen. Maar daar bleek de koploper in La Liga niet toe in staat: het werd een bloedeloze 0-0. Heel veel deerde het puntenverlies de weinig geïnspireerd ogende mannen van trainer Xavi niet. Na de thuisnederlaag van zaterdag van Real Madrid tegen Villarreal liep het door dat ene 'verdiende' puntje zelfs uit op de eerste achtervolger, die nu tegen een achterstand van dertien punten aankijkt.

Stand La Liga per 10 april - NOS

Al in de eerste minuten moest Barcelona op z'n tellen passen bij enkele aanvallen van de kleine Catalaanse broer. Nog in diezelfde beginfase schoot Robert Lewandowski rakelings over het Girona-duel, dat ook maar op het nippertje schoongehouden kon worden door doelman Paulo Gazzaniga toen een terugspeelbal van Santiago Bueno hem al gepasseerd was. De thuisploeg, nog altijd zonder de geblesseerde Frenkie de Jong, dacht na een matige eerste helft toch met een voorsprong de rust in te kunnen gaan. Ronald Araújo verlengde bij de eerste paal een hoekschop met een intikker, die weliswaar door Gazzaniga gekeerd werd, maar volgens menigeen áchter de doellijn. De arbitrage ging daar echter niet in mee.

Ronald Araújo denkt gescoord te hebben, maar de bal is niet geheel over de lijn geweest - AFP