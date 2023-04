'De Amerikanen lijken doorgedrongen tot alle lagen van het Kremlin'

De afgelopen dagen verschenen geheime Amerikaanse overheidsdocumenten online met zeer gevoelige informatie, met name over het Oekraïense leger: hoe soldaten uitgerust zijn, cijfers van de afnemende wapenvoorraad en de locatie van luchtafweergeschut. Onduidelijk is wie er achter het lek zit, maar duidelijk is wel dat het lek niet alleen voor Oekraïne en Amerika pijnlijk is. Want in de documenten zitten ook veel specifieke details over het Russische leger - details die de Amerikanen waarschijnlijk alleen met hooggeplaatste bronnen kunnen hebben verkregen. "Je krijgt echt de indruk dat de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn doorgedrongen tot alle lagen van de Russische overheid", zegt Michael Schwirtz, onderzoekjournalist bij de Amerikaanse krant The New York Times. 'Deze documenten zijn echt' Aanvankelijk vermoedden deskundigen juist dat iemand met pro-Russische sympathieën de documenten had verspreid. De eerste gelekte stukken gingen onder meer over de steun van het Westen aan Oekraïne en over een aankomend Oekraïens offensief. Bovendien bleek zeker één document bewerkt: een schatting van het aantal Russische doden zou naar beneden zijn bijgesteld, terwijl het aantal Oekraïense slachtoffers juist naar boven was bijgesteld. "Maar het lijkt erop dat de bulk van de documenten authentiek is", zegt Schwirtz, die veel over het lek schrijft en de documenten heeft bestudeerd. Politicoloog Thomas Rid, internetveiligheidsexpert bij de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit, bevestigt dat. "Een van de documenten die online rondgingen, was aangepast nadat de oorspronkelijke versie al ergens online was gekomen. Maar deze documenten lijken mij geen vervalsingen, ze zijn echt. 99 procent zeker."

De Amerikaanse diensten moeten echt hun zaken op orde brengen. Thomas Rid, internetveiligheidsexpert

Inmiddels lijkt het onwaarschijnlijk dat Rusland achter het lek zit: later bleek er ook over het Russische leger gevoelige informatie online te staan, onder meer in uitgeschreven gesprekken tussen Russische veiligheidsbeambten. "Als je dat leest, lijkt het soms alsof de VS in één kamer zit met Russische functionarissen", zegt Schwirtz. "Het gaat over Russische verliezen, over Oekraïense gebieden waar Rusland aanvallen had gepland en over moeilijkheden die Rusland heeft bij het handhaven van de veiligheid op sommige van zijn bases." Rid: "Het is echt opmerkelijk hoe buitengewoon de toegang is die de Amerikaanse inlichtingengemeenschap heeft tot de Russische militaire planning."

Online gezet door een tiener? Wie zit er dan wél achter het lek? Voordat de documenten de afgelopen dagen op Telegram, Twitter en andere grote sociale media verschenen, was een deel al te vinden op gaming-platform Discord. Onderzoekscollectief Bellingcat zegt zelfs bewijs te hebben gevonden dat een deel van de documenten al maanden geleden online kwam. Rid: "Het is voor zover we weten nog niet gelukt de oorsprong te traceren. De gelekte stukken zijn foto's van inlichtingenrapporten en van oorlogskaarten. Soms liggen er vreemde voorwerpen naast die papieren, zoals een mes of een iPhone. Waarom zou iemand die foto's op obscure platforms plaatsen? Het kan zijn dat iemand die documenten gewoon gevonden heeft, misschien een of andere tiener die familie is van iemand die de papieren heeft laten slingeren."