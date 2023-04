Oranje-tennissters starten tocht door Turkse 'jungle' met zege op Letland

"Het is een tennisjungle daar en het format is totaal anders dan wat we de afgelopen jaren gewend waren", blikte Tamaëla eerder al vooruit.

Het team van bondscoach Elise Tamaëla komt nu uit in groep 1 van de Europees/Aziatische zone, het derde niveau van de Billie Jean King Cup. Bertens is nu als assistent van Tamaëla met Oranje mee naar Turkije gereisd.

Oranje deed de afgelopen jaren bovenin mee in het landentoernooi, maar mede door het afscheid van Kiki Bertens is Nederland behoorlijk teruggeworpen.

Naast Letland ontmoet Nederland deze week in groep A gastland Turkije, Hongarije en Egypte. Dat zijn niet de toptennislanden van weleer, maar hetzelfde kan over Nederlandse tennissters worden gezegd.

Het geroutineerde duo Demi Schuurs/Bibiane Schoofs was vervolgens in het dubbelspel veel te sterk voor Adelina Lachinova/Beatrise Zeltina: 6-2, 6-1.

De Nederlandse tennissters zijn in het Turkse Antalya met winst begonnen aan hun missie om terug te keren in de wereldgroep van de Billie Jean King Cup. Oranje was maandag in het eerste groepsduel met 3-0 te sterk voor Letland.

De groepswinnaars plaatsen zich voor de play-offs, die in november plaatsvinden. De nummers twee van elke groep spelen in Antalya een extra ontmoeting om het resterende derde ticket voor deelname aan de play-offs.

Het toernooi in Antalya duurt van 10 tot en met 15 april met elf landen verdeeld over twee groepen. Elke ontmoeting tussen twee landen bestaat uit twee enkelspelpartijen en een eventueel beslissend dubbelspel.

Ook Pattinama-Kerkhove erkende vooraf dat het even schakelen wordt na lange tijd met Oranje op een hoger niveau te hebben geacteerd. "Het gaat een dierentuin worden met zoveel spelers op dezelfde locatie. Het zal heel anders worden dan we de laatste acht jaar hebben gehad in de Billie Jean King Cup, met wedstrijden tegen één ander land in mooie stadions en met veel publiek."

Afmeldingen

Dat het Nederlandse team op een lager niveau speelt, viel ook te merken aan de afmeldingen van Arantxa Rus, Arianne Hartono en Eva Vedder. Het drietal geeft nu de voorkeur aan hun eigen loopbaan.

"Ik vind het echt heel jammer dat steeds vaker de individuele carrières boven zo'n week worden verkozen", zei Tamaëla onlangs. "Toen ik zelf nog speelde, wilde ik altijd heel graag voor Nederland spelen. Dat vond ik altijd heel erg bijzonder, of het nou in Antalya was of thuis tegen Spanje."

Oranje speelt dinsdag tegen Turkije zijn tweede groepswedstrijd.