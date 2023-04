Netanyahu draait ontslag kritische Defensieminister terug vanwege onrust

Premier Netanyahu van Israël heeft besloten de door hem ontslagen minister van Defensie te laten terugkeren in zijn functie. Netanyahu verwijst daarbij naar de groeiende veiligheidscrisis in zijn land.

Israël heeft onlangs luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten in Gaza, buurland Libanon en Syrië. Deze bombardementen waren een reactie op raketaanvallen door militanten uit deze gebieden, die weer een tegenactie waren vanwege Israëlische invallen bij de Al-Aqsamoskee vorige week.

Ook vandaag doden

Vandaag werd een Palestijnse tiener gedood bij een nieuwe militaire inval op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ook overleed de moeder van twee Israëlische zussen die vorige week werden doodgeschoten, vermoedelijk door een Palestijn. Alleen dit jaar zijn er zeker negentig Palestijnen en bijna twintig Israëliërs omgekomen als gevolg van geweld.

Verder is er de almaar groeiende onvrede onder de bevolking over Netanyahu's geplande inperking van de macht van het hooggerechtshof. Volgens een recente poll zouden zijn Likudpartij en bondgenoten de meerderheid in het parlement verliezen als er verkiezingen zouden komen, meldt de krant Haaretz.

'Meningsverschil bijgelegd'

Op een persconferentie maakte de premier vanavond bekend dat minister Yoav Gallant mag terugkeren als minister van Defensie. Gallant was door Netanyahu ontslagen nadat hij kritiek had geuit op de hervormingsplannen. Maar volgens de premier hebben de twee hun meningsverschil nu bijgelegd.