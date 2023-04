Lange zoektocht voorbij: Ajax vindt in Duitser Mislintat nieuwe technisch directeur

Sven Mislintat wordt de nieuwe technisch directeur van Ajax. De 50-jarige Duitser heeft een akkoord bereikt met de club uit Amsterdam. Volgens De Telegraaf tekent hij een contract tot medio 2026.

Ajax zal Mislintat naar alle waarschijnlijkheid morgen presenteren. "Bel dinsdag terug, dan is er meer duidelijk", zei de Duitser zondag al tegen de NOS.

Mislintat vertrok in november 2022 als technisch directeur van Bundesliga-club VfB Stuttgart, waar hij in die functie drieënhalf jaar werkzaam was. Hij werkte daarvoor onder meer als hoofdscout van Borussia Dortmund (2009-2016) en Arsenal (2017-2018).

Met de aanstelling van Mislintat is de lange zoektocht naar een nieuwe technisch directeur ten einde. Na het vertrek van Marc Overmars wegens grensoverschrijdend gedrag in februari 2022 koos Ajax voor een tijdelijke oplossing. Gerry Hamstra werd samen met Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid.

Rol Huntelaar

Hamstra is inmiddels bij de club vertrokken en het is de verwachting dat Huntelaar in een andere rol bij Ajax verdergaat. Eerder was Julian Ward van Liverpool in beeld als technisch directeur van Ajax, maar de Engelsman kwam uiteindelijk niet.

Met het vastleggen van Mislintat en de komst van Jan van Halst in de raad van commissarissen lijkt Ajax de puzzel bijna voor elkaar te hebben. Een belangrijk stukje ontbreekt overigens nog in Amsterdam: een trainer voor komend seizoen.

Zondag in Studio Voetbal vertelde Peter Bosz, die Mislintat kent van zijn periode bij Borussia Dortmund, open te staan voor een gesprek met Ajax. Ook interim-trainer John Heitinga geeft aan graag hoofdtrainer van Ajax te worden.