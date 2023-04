Games steeds vaker ook geschikt voor mensen met beperking

Kun je ook videogames spelen als je een arm mist, of slechtziend bent? Het is een vraag waarmee de relatief jonge game-industrie zich tot nu toe nauwelijks bezighield. Maar steeds meer bedrijven houden rekening met gamers met een beperking. Zo kondigde Sony onlangs aan dat er in zijn online winkel duidelijker wordt aangegeven welke toegankelijkheidsopties een spel heeft.

Dat er meer wordt gekeken naar toegankelijkheid bij spellen blijkt ook uit aanpassingen bij grote spellen de laatste jaren. Bij Horizon Forbidden West bijvoorbeeld, gemaakt door de Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games, werd er vorig jaar extra veel aandacht aan besteed. Zo kunnen snelle delen van het spel worden vertraagd, bijvoorbeeld om beter op een vijand te kunnen mikken.

Ook het populaire spel Hogwarts Legacy heeft verschillende opties voor niet-standaard spelers, zoals in de leesbaarheid van ondertitels. Elden Ring kreeg juist kritiek, omdat de ontwikkelaar volgens spelers niet genoeg heeft gedaan om bijvoorbeeld slechtzienden te helpen.

Steeds meer aandacht

Ook bij internationale prijsuitreikingen is er aandacht voor. Naast categorieën als beste game en muziek was er vorig jaar ook een prijs voor beste innovatie in toegankelijkheid. Volgens Abstraction-ontwikkelaar Lexmond is het een trend die zich aan het ontwikkelen is. "Bij oudere spellen is toegankelijkheid later toegevoegd. Maar nu wordt er direct bij het ontwerp over nagedacht. In plaats van dat er vroeger speciaal iets werd toegevoegd, willen we nu vanaf het begin dat games voor iedereen zijn."

Bij grote merken staat het in toenemende mate op de radar, ziet ook Van der Made. Maar het kan altijd beter. "Een controller met één hand besturen, dat gaat gewoon niet. Het zou mooi zijn als daar altijd standaard over nagedacht kan worden."

Als jonge gamers ergens tegenaan lopen, hoort hij dat via zijn stichting. "Er worden genoeg aanpassingen gedaan voor kleurenblindheid, maar er wordt nog minimaal rekening gehouden met jonge gamers die minder kunnen zien of blind zijn. Het spel The Last of Us kon gespeeld worden door een volledig blind persoon. Je ziet dat er daardoor wel meer aandacht voor is."