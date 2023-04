Politie bekogeld in Derry, zorgen over Bidens bezoek aan Noord-Ierland

In Londonderry (door katholieken Derry genoemd) werden vandaag agenten bekogeld met molotovcocktails en andere voorwerpen, schrijft de politie in een verklaring. Op foto's is te zien dat de daders gemaskerde personen zijn. Deelnemers aan de protestmars zijn fel tegen de vredesverklaring, die dit paasweekend 25 jaar geleden werd ondertekend.

De ondertekening van het Goede Vrijdagakkoord was een keerpunt in het Noord-Ierse conflict. Met twee inwoners, een katholiek en een protestant, blikken we terug op dat historische moment 25 jaar geleden. - NOS

Londonderry speelde een hoofdrol in het bloedige conflict tussen pro-Britse unionisten en de pro-Ierse nationalisten. Nog altijd zijn er zo nu en dan geweldsincidenten, -uitbarstingen of aanslagen. Zo werd in 2019 in de stad een journalist doodgeschoten.

De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeëist door leden van de militante beweging New IRA. Die gewapende groepering verzet zich tegen de invloed van de Britse regering en is een splinterbeweging van het oorspronkelijke Irish Republican Army (IRA).

De politie zei vorige week dat er sterke aanwijzingen zijn dat New IRA het 25-jarige jubileum van het vredesakkoord wil aangrijpen voor nieuwe acties. Zo zouden er plannen zijn om de politie in een val te lokken. Er zijn honderden extra agenten beschikbaar gesteld.

'Programma Biden ingekort'

Vanwege de gespannen situatie ligt het bezoek van Biden onder een vergrootglas. Britse media stellen dat zijn programma uit voorzorg is ingekort. De 80-jarige president heeft in Noord-Ierland één openbare activiteit op de agenda staan, namelijk een toespraak op een universiteitscampus in Belfast.