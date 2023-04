Renaux pakt MXGP-zege in Frauenfeld, Herlings neemt genoegen met vierde stek

De Grand Prix van Zwitserland, de derde op de motocrosskalender van dit seizoen, is in de MXGP gewonnen door Maxime Renaux. De 22-jarige Fransman finishte in Frauenfeld in de eerste manche als tweede achter Jorge Prado, maar won de tweede. Tweevoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings, die het gehele vorige seizoen door fysiek malheur aan zich voorbij moest laten gaan, finishte als zesde en vierde. In de WK-stand heeft Prado na drie van de negentien grand prixs nog wel de leiding. Met 155 punten heeft hij een voorsprong van 21 punten op Herlings. Die voelt op zijn beurt echter de Franse coureurs Maxime Renaux (131) en Romain Febvre (129) in de nek hijgen. Prado op herhaling Herlings had eind maart de grand prix op Sardinië gewonnen en kwam ook nu in de eerste manche lang niet slecht uit de startblokken, maar hij moest het toch afleggen tegen Prado. De 22-jarige Spanjaard, tweevoudig wereldkampioen in de MX2 (2018 en 2019) en vorig jaar derde in de MXGP, pakte meteen de leiding en stond die niet meer af. Herlings rukte nog even op van de vierde naar de derde stek, maar verloor daarna toch terrein. Hij werd onder anderen voorbij gestoven door landgenoot Calvin Vlaanderen, die uiteindelijk als vierde finishte, twee plekken voor Herlings.

Jorge Prado - EPA

Prado was in de kwalificaties al het snelst geweest en had daar voor het derde raceweekend op rij tien nuttige punten voor de WK-stand aan overgehouden. Zijn Nederlandse concurrent had de derde kwalificatietijd neergezet, goed voor acht WK-punten. Fransen domineren Prado had ook bij de eerste twee gp's van het seizoen de eerste manche gewonnen en liet daar telkens in de tweede een zesde plaats op volgen. In Frauenfeld brak hij met die gewoonte, al moest hij wel weer de winst aan een ander laten. De Spanjaard was opnieuw als beste weg, maar Maxime Renaux, tweede in de eerste manche, verdrong eerst Herlings van de tweede plaats en pakte vervolgens ook de leiding. Prado bleef de Fransman op de hielen zitten, maar wist het gaatje van anderhalve seconde niet te dichten. Sterker, hij kreeg een aanval te verduren van Romain Febvre.

Maxime Renaux - EPA