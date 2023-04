Volleyballers Lycurgus winnen ten koste van Dynamo vierde nationale beker op rij

De volleyballers van Lycurgus hebben voor de vierde keer op rij en de vijfde keer in totaal de nationale beker gewonnen. De ploeg uit Groningen was in de Maaspoort in Den Bosch te sterk voor het Apeldoornse Dynamo: 3-1 (25-19, 22-25, 25-22, 25-19).

Lycurgus en Dynamo troffen elkaar voor de zesde keer dit seizoen (5-1 in het voordeel van Dynamo) en stonden afgelopen weekend in competitieverband ook tegenover elkaar. In de kampioenspoule voorkwam Dynamo met een verrassende uitzege (3-1) dat Lycurgus de finale bereikte.