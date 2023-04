Vanavond op tv: Gelekte Amerikaanse documenten • Griekenland is een groeimotor

Wie lekte de geheime stukken?

Het onderzoek naar het lek van Amerikaanse overheidsdocumenten breidt zich verder uit. De stukken, foto's en kaarten, die kwalificaties hebben als 'geheim' en 'topgeheim', verschenen de afgelopen weken op diverse sociale media. De documenten geven onder meer gedetailleerde informatie over de situatie in Oekraïne.

Wie achter het lek zit is onduidelijk. Vermoed wordt dat het iemand is uit de VS, mogelijk met pro-Russische sympathieën. Wat we weten en de vermoedens bespreken we met Amerikaanse deskundigen.