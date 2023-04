Bloemendaal wint voor derde keer op rij Euro Hockey League na krappe zege

Bij de zesde corner werd de verdediging van de Duitsers toch omzeild, Teun Beins mikte perfect in de hoek: 1-0. Voor rust kreeg Bloemendaal nog wel wat mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen, maar gescoord werd er niet meer. Köln kwam er in die fase niet meer aan te pas.

Bloemendaal had in de openingsfase de meeste dreiging, met halverwege het eerste kwart een mooie kans voor Roel Bovendeert. Toch liet ook Rot-Weiss Köln zich niet onbetuigd, op slag van het einde van het eerste kwart kwam Elian Mazkour gevaarlijk door over de linkerkant, maar zijn voorzet kon niet worden binnengewerkt door Fabio Seitz.

In de stromende regen heeft Bloemendaal het Euro Hockey League-toernooi gewonnen. In Amstelveen werd Rot-Weiss Köln met 1-0 verslagen. Het was de derde keer op rij dat de Bloemendalers het belangrijkste Europese hockeytoernooi wonnen.

In het derde kwart kwamen de Duitsers beter in de wedstrijd. Bloemendaal-keeper Maurits Visser moest zelfs voor het eerst redding brengen. Toch waren de beste kansen opnieuw voor Bloemendaal, met name Jorrit Croon had kunnen scoren na een mooie actie, maar zijn inzet ging over het doel.

Zo bleef het tot het laatste kwart een wedstrijd. Dat was vorig jaar, toen beide teams elkaar ook al troffen in de finale, wel anders. Toen won Bloemendaal afgetekend met 4-0.

Hectische slotfase

In het laatste kwart was het, gezien de stand, nog spannend. Zeker na een groene kaart kort voor tijd van Florian Fuchs van Bloemendaal. Maar de ploeg van de Nederlandse coach Pasha Gademan wist niet te profiteren van de man-meersituatie. Gademan ging vol voor de gelijkmaker en haalde twee minuten voor tijd zijn doelman uit het veld, om zo een extra speler te kunnen inzetten.

In de slotfase was er nog een moment voor de videoscheidsrechter. Een aanvaller van de Duitsers ging onderuit, maar volgens de videoscheidsrechter rolde de bal geen vijf meter voor deze in de cirkel werd gespeeld. Dat moet wel en dus deed het niet meer ter zake of er sprake was van een overtreding.