Politie grijpt in na 'misselijkmakende' 112-melding Landgraaf

De politie is niet te spreken over een 'misselijkmakende' 112-melding van een minderjarige jongen in Zuid-Limburg. De jongen belde gisteren het alarmnummer met de leugen dat er in een bos in Landgraaf een dood kind lag.

"We hebben vanochtend met de jongen gesproken, en gaan nu met partners als het Openbaar Ministerie en Veilig Thuis kijken hoe we hier nog een vervolg aan gaan geven", aldus een politiewoordvoerder bij 1Limburg.

Het telefoontje bij 112 kwam gistermiddag binnen. De jongen, van wie de leeftijd niet is bekendgemaakt, gaf aan dat er een dood kind lag op een specifieke plek in Landgraaf. Een ambulance, een 'rapid responder'-eerstehulpvoertuig en een aantal politieauto's reden meteen naar het bos toe, maar troffen niets aan.

Durven of de waarheid

"Uiteindelijk kwamen wij erachter dat het een misselijkmakende grap van een minderjarige was", aldus de politie op Facebook. De jongen deed mee aan een truth-or-dare-spel en moest een gewaagde durf-opdracht doen.

De politie kan er niet om lachen, blijkt uit het bericht op Facebook. "Als je een valse melding doet (dit betekent: zeggen dat er iets gebeurt, wat niet waar is), of misbruik maakt van 112 (alleen bellen en de verbinding verbreken of lachen, schreeuwen, schelden, etc.), dan pleeg je een misdrijf. Dat wil zeggen dat het als een zwaar vergrijp wordt gezien."

Het is onbekend hoeveel meldingen bij 112 vals zijn, maar de politie waarschuwt regelmatig dat er hoge straffen staan op zogenoemde prank calls. "Als je wordt gepakt, krijg je een taakstraf of gevangenisstraf", aldus de politie. "Het doen van een valse melding of het plegen van 112-­misbruik is levensgevaarlijk! Bedenk dat er altijd mensen zijn die écht hulp nodig hebben, omdat ze een hartstilstand hebben, hun huis in brand staat, of worden overvallen."