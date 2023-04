Artsen 'voorzichtig optimistisch' over gezondheid Berlusconi

De gezondheid van de Italiaanse oud-premier Berlusconi is de afgelopen 48 uur geleidelijk verbeterd, heeft het ziekenhuis waar hij is opgenomen bekendgemaakt. De artsen van de 86-jarige politicus zeggen dat zijn behandeling aanslaat en zijn daarom "voorzichtig optimistisch". Wel blijft Berlusconi voorlopig op de intensive care liggen.

Berlusconi werd woensdag met hart- en ademhalingsproblemen opgenomen in een ziekenhuis in Milaan. Later zeiden zijn artsen dat hij al enige tijd lijdt aan leukemie. Hoelang hij nog in het ziekenhuis moet blijven, is onduidelijk.

De voormalige premier, die nu in de senaat zit namens zijn centrumrechtse regeringspartij Forza Italia, kampt al langer met een broze gezondheid. Zo werd hij in 2020 meerdere malen in het ziekenhuis opgenomen nadat hij een corona-infectie had opgelopen. Vier jaar eerder werd hij geopereerd aan zijn hart.

Schandalen

Berlusconi geldt als een van de rijkste inwoners van Italië. Hij bezit drie nationale televisiestations, een krant en een aantal tijdschriften. Drie keer was hij premier van Italië. Critici zeggen dat hij tijdens zijn politieke carrière meerdere malen misbruik heeft gemaakt van zijn positie in de mediawereld.

In 2011 trad Berlusconi af als premier, nadat zijn positie onhoudbaar was geworden vanwege schandalen. Zo zou hij op een feest in zijn villa buiten Milaan een minderjarige hebben aangezet tot betaalde seks. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken.